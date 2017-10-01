Референдум о независимости Каталонии: стычки и раненые, опубликованы фото и видео

В 9:00 утра по местному времени смогло открыться незначительное количество участков.

Референдум о независимости Каталонии Reuters

В воскресенье, 1 октября, правительство Каталонии объявило о начале голосования на референдуме о независимости региона, который центральная власть Испании признала нелегитимным.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение правительства.

"Избирательные участки уже открыты", — сказано в сообщении.

В 9:00 утра по местному времени смогло открыться незначительное количество участков. Большинство избирательных участков еще накануне, 30 сентября, были заблокированы полицией. Поэтому правительство Каталонии утром 1 октября объявило, что жители региона могут проголосовать на любом открытом избирательном участке, информирует агентство Reuters.

В связи с массовым изъятием полицией бюллетеней для голосования, которое длилось на протяжении последней недели с целью не допустить референдума, каталонское правительство заявило, что считает действительными бюллетени, напечатанные самими избирателями на принтерах. Представитель каталонского правительства Жорди Турулл утром в воскресенье выразил уверенность, что референдум о независимости региона произойдет.

Незадолго до начала голосования начали появляться сообщения о том, что испанская полиция пытается проникнуть на те избирательные участки, которые оставались незаблокированными и заняты еще с вечера пятницы, 29 сентября, сторонниками независимости региона. Утром в воскресенье, задолго до открытия участков, они начали собираться возле них, чтобы оказывать пассивное сопротивление полиции. Правоохранителям было приказано без применения силы освободить все избирательные участки до шести часов утра воскресенья.

Как сообщает El Pais, начало голосования был ознаменован столкновениями с Национальной гвардией Испании, пишет "Европейская правда". В частности, сообщается о стычках с полицией вблизи бывшего правительственного здания Барселоны Concell de Cent.

Также стычки с полицией происходят и на других участках.

DIRECTO | Los antidisturbios no logran frenar a la gente que está en Ramón Llull. https://t.co/YC5BopqMr9 [Vídeo de @CarlosGarfella] pic.twitter.com/hfk3IFprYk — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) October 1, 2017

La Policia Nacional espanyola intenta desallotjar el col·legi Jaume Balmes de Barcelona https://t.co/mIW0ayrE7j #refND pic.twitter.com/P9GAZHIcuj — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2017

Напомним, в 2015 году Конституционный суд Испании отменил решение Каталонии о независимости.

Видео: @elpaiscatalunya, @naciodigital.