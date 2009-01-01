"Россия — оккупант". Грузинские издатели устроили акцию протеста у стенда РФ на ярмарке в Германии

Российский стенд "Read Russia" по периметру охраняет полиция, но издатели просто отмежевались веревками и держат плакаты "Stop Russia".

Акция грузинских издателей Фейсбук И.Батуревич

В Германии издатели из Грузии устроили акцию протеста у российского стенда на Франкфуртской книжной ярмарке.

Об этом сообщила соучредитель проекта "Читомо" Ирина Батуревич на своей странице в Facebook.

"Грузинские издатели держат в руках плакаты с надписью на английском языке "Остановите Россию" и "Россия — оккупант".

По словам участников акции, они ее спланировали без согласования с чиновниками.

Российский стенд "Read Russia" по периметру охраняет полиция, но издатели просто отмежевались веревками и держат плакаты "Stop Russia".

"Очень повезло: Грузия и Россия соседние стенды", — написала Батуревич.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в Крыму Россия применяет худшие практики советской репрессивной машины.

Фото: Фейсбук И.Батуревич.