Россия перебросила спецназ и военную технику на границу с Ливией — СМИ

В Минобороны РФ не комментируют эту информацию, Египет также отрицает присутствие российского контингента на своей территории.

Об этом со ссылкой на египетские и американские дипломатические источники сообщает Reuters.

Официальные представители США на условиях анонимности, заявили, что Штаты наблюдали за российскими спецслужбами и беспилотными летательными аппаратами в Сиди-Баррани, примерно в 100 км от границы с Египтом и Ливией.

Египетские источники представили более подробные сведения, описывая подразделение российских спецназовцев в составе 22 человек, но отказались обсуждать их миссию. Они добавили, что Россия также использовала другую египетскую базу дальше к востоку в Марса-Матрух в начале февраля.

Министерство обороны России не прокомментировало эту информацию, и Египет отрицает присутствие какого-либо российского контингента на своей территории.

"На египетской земле нет иностранного солдата из какой-либо другой страны. Это вопрос суверенитета", — сказал представитель египетской армии Тамер аль-Рифаи.

Военные США отказались от комментариев. По словам официальных лиц, разведка США в отношении российской военной деятельности часто осложняется использованием наемников или сил без формы.

Представители США и дипломатического корпуса заявили, что присутствие России в Ливии может быть частью попытки поддержать ливийского военного командующего Халифу Хафтара, который потерпел неудачу после нападения исламистов на нефтяные порты, контролируемые его войсками.

Командующий авиабазой Бенина Мохамед Манфур, находящийся недалеко от Бенгази, отрицал, что Ливийская национальная армия Хафтара получала военную помощь от российского государства или от российских военных наемников и заявил, что в восточной Ливии нет российских войск или баз.

Признанное ООН ливийское правительство в Триполи находится в конфликте с Хафтаром, и в последние месяцы российские официальные лица встречались с обеими сторонами. Москва, похоже, готова публично поддержать Хафтара.

Ранее агентство сообщало о том, глава фирмы, нанявшей наемников рассказал, что до февраля в части Ливии, находящейся под контролем Хафтара, действовали несколько десятков частных военных компаний из России.

Напомним, западные СМИ сообщаи о том, что президент РФ Владимир Путин хочет добраться до ливийской нефти, российские интересы в стране лоббирует самопровозглашенный "фельдмаршал" Халифа Хафтар.

фото: ura.ru