Россияне начали массовые информационные атаки, пытаясь оказать влияение на раздачу самой престижной кинопремии в мире.

Легендарные статуэтки премии "Оскар" 1news.com.ua

Российская Федерация начала активные информационные атаки против двух документальных лент, номинированных на самую престижную кинопремию в мире "Оскар".

Таким образом россияне пытаются серьезным образом повлиять на результаты голосования Американской академии киноискусства, сообщает авторитетное издание New York Times.

Сирийский режиссер Ферас Файяда, недавно снявший фильм "Последние люди в Алеппо" рассказал, что атаки на его детище начались сразу же после прошлогодней премьеры на фестивале в "Сандэнсе", где он выиграл Гран-при.

Российские СМИ обвиняют режиссера в том, что он "пропагандист, который финансируется Западом", а его фильм − "тонко замаскированная реклама "Аль-Каиды"". По мнению россиян, номинация фильма на "Оскар" – "очевидное доказательство того, что индустрия "кинозвезд" в Голливуде теперь является неотъемлемой частью пропагандистской машины США".

Брайан Фогель, снявший документальную ленту "Икарус", посвященную государственной программе допинга в России, уже четыре раза поменял расположение своей продакшн-студии, а также вынужден использовать одноразовые мобильный телефоны и постоянно "перепрятывать" протагониста фильма - бывшего председателя "Российского антидопиногового агентства" Григория Родченкова – из-за попыток слежки и угрозы жизни.

"Я боюсь за него, и я знаю, что все из нас, кто много делал для того, чтобы защитить его, также обеспокоены", - сказал Фогель журналистам NYT.

Как считает эксперт по России в Белом доме времен президента Билла Клинтона Эндр Вайсс, "грязные кампании с использованием атак в социальных сетях – стандартная операционная процедура, которую Россия использует против своих врагов".

Напомним, ранее сообщалось о том, что США будут добиваться экстрадиции россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы.