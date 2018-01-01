Российские самолеты опять бомбят Сирию - нанесено 600 ударов за 15 часов

Бомбардировки возобновлены после четырехдневного перерыва.

Башар Асад и его российские союзники намерены вернуть под контроль правительства ююго-западную часть Сирии Reuters

Боевая авиация ВКС РФ в среду, 4 июля, возобновила нанесение авиаударов по позициям сил вооруженной оппозиции режиму Башара Асада; за 15 часов нанесено более 600 авиаударов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

Бомбардировки возобновлены после четырехдневного перерыва, во время которого велись переговоры оппозиции и сирийской армии при посредничестве представителей РФ. Москва и Дамаск ставили повстанцам ультиматум, требуя их капитуляции.

Башар Асад и его российские союзники намерены вернуть под контроль правительства ююго-западную часть Сирии - последний оплот сил противников режима Асада.

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Напомним, 30 июня сирийская армия при посредничестве военных представителей РФ начала переговоры с сирийской оппозицией об установлении власти Дамаска в провинции Дераа. Позднее стало известно, что переговоры закончились крахом - представители оппозиции решительно отвергли требование о капитуляции, выдвинутое РФ и Асадом, и назвали его "унизительным".

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