Российские самолеты опять бомбят Сирию - нанесено 600 ударов за 15 часов

Бомбардировки возобновлены после четырехдневного перерыва.
Боевая авиация ВКС РФ в среду, 4 июля, возобновила нанесение авиаударов по позициям сил вооруженной оппозиции режиму Башара Асада; за 15 часов нанесено более 600 авиаударов.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Сирийского наблюдательного совета по правам человека.
Бомбардировки возобновлены после четырехдневного перерыва, во время которого велись переговоры оппозиции и сирийской армии при посредничестве представителей РФ. Москва и Дамаск ставили повстанцам ультиматум, требуя их капитуляции.
Башар Асад и его российские союзники намерены вернуть под контроль правительства ююго-западную часть Сирии - последний оплот сил противников режима Асада.
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Напомним, 30 июня сирийская армия при посредничестве военных представителей РФ начала переговоры с сирийской оппозицией об установлении власти Дамаска в провинции Дераа. Позднее стало известно, что переговоры закончились крахом - представители оппозиции решительно отвергли требование о капитуляции, выдвинутое РФ и Асадом, и назвали его "унизительным".