Российский актер приговорен к 11 годам тюрьмы за жестокое убийство жены

Суд принял решение о выплате штрафа родителям погибшей женщины.

Константин Кордо-Сысоев 11 лет проведет в тюрьме за убийство жены Фото: Facebook/Константин Кордо-Сысоев

Российский актер из Санкт-Петербурга Константин Кордо-Сысоев, известный по сериалам "Литейный", "Ржавчина", "Гастролеры", "Чужой район", признан виновным в умышленном убийстве супруги и приговорен с 11 годам исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает издание RG, обвиняемый, согласно решению суда, должен выплатить родителям погибшей 1 миллион рублей штрафа.

Отмечается, что жена Кордо-Сысоева была убита в апреле 2016 года на даче. Ей нанесли 69 ударов палкой по голове и рукам, а затем тело бросили в воду.

Актер свою вину отрицал, утверждая на допросах, что жена внезапно пропала. Однако следователи выявили причастность мужчины к убийству супруги. Как стало известно, женщина работала стюардессой и много времени проводила на рейсах. Мотивом для жесткой расправы стала внезапная ссора на почве ревности.

Напомним, ранее в Москве неизвестные жестоко убили актера Евгения Сапаева, который известен участием в фильме режиссера Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2". Хулиганам не понравился внешний вид актера, который сменил пол.