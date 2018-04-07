"Настоящий триллер в жизни": всплыли шокирующие подробности убийства многодетной матери под Киевом

Убийство 42-летней Лилии Гордеевой возле детского сада в Фастове могла заказать ее кума и партнер по бизнесу.

"Кума заказала за 12 000 долларов убийство партнерши по бизнесу и мамы троих детей. Такая версия адвоката и старшего сына погибшей. Уже задержана подозреваемая... Да, это женщина. Следствие продолжается", – написала в своем Facebook юрист-криминолог Анна Маляр после участия в программе "Касается каждого".

Она уточнила, что семьи судились 4 года. "Это настоящий триллер в жизни. Люди судились за этот бизнес 4 года. Бизнес не такой уж и большой – автомойка. Пока они его делили – 2 трупа. Мужа убитой женщины отравили, а следователь, которая это преступление расследовала, ушла в лучший мир насильственной смертью. Так и не доросследовав отравление. Совместный бизнес чаще всего становится причиной раздора, но чтобы так.... Семьи, были кумовьями…" – отметила криминолог.

Мать убитой Лилии Гордеевой Любовь Хоменко также подозревает в преступлении семью партнеров по бизнесу Домосенко. "Это не люди, это – нелюди… После смерти мужа не пускали на автомойку, говорили: "Ты здесь никто, ты знаешь какая у нас крыша". Последние годы она судилась с партнерами. 7 числа было судебное заседание, на котором присутствовал адвокат. Муж Аллы Домосенко – крестный внучки Софии", – рассказала Хоменко.

Аллу Домосенко и ее сына Ивана задержали по подозрению в убийстве. Однако подруга семьи считает, что это неправда и утверждает, что мужа Аллы Домосенко также подстрелили на этой же мойке, из-за чего он 8 лет прикован к постели.

В то же время подруга убитой утверждает, что Алла Домосенко и ее муж занимались махинациями и были замешаны в отравлении мужа Лилии Гордеевой.

Ранее подозреваемый в убийстве Алексей Ермолович рассказал подробности совершенного преступления.

Напомним, вечером 13 марта в Фастове Киевской области мужчина недалеко от входа в детский сад нанес более десяти колото-резаных ранений женщине-бизнесмену, пострадавшая умерла. СМИ писали, что жертвой является Лилия Гордеева, удары ножом ей наносил 42-летний киевлянин.

Ранее сообщалось, что 42-летнюю женщину-предпринимателя убили из-за бизнеса, который перешел к ней после смерти мужа.