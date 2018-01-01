Российский мультипликатор решил голодать вместе с Сенцовым

Россиянин заявил, что таким образом хочет поддержать незаконно удерживаемого в тюрьме украинского режиссера.

Педагог хочет продемонстрировать солидарность с узником Сенцовым Фото: Facebook/Евгений Кабаков

Российский педагог-мультипликатор Евгений Кабаков с 2 июня проявляет свою солидарность с узником Кремля Олегом Сенцовым , поэтому объявил голодовку.

"2 июня с самого утра я присоединился к голодовке в поддержку Олега Сенцова. По Стопам Шуры Буртина. Но беспокоиться сильно за меня не стоит. Дней 20, я думаю, спокойно продержусь, а там посмотрим. Не знаю, может ли это помочь по существу. Буду считать, что это пост поддержки. Молиться буду, как умею. Вся остальная жизнь, конечно, не отменяется, хотя немного трансформируется", - написал он в Facebook.

Кабаков подчеркнул, что пошел на такой шаг от безысходности, поскольку хочет поддержать Сенцова, но по-другому просто не знает, как.

Напомним, состоялась первая за четыре года встреча матерей украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, Олега Сенцова и Александра Кольченко, на которой было записано обращение к президенту Петру Порошенко.

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