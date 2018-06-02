Режиссер "Киборгов" попросил у Трампа освободить Сенцова

Режиссер ленты "Киборги" Ахтем Сеитаблаев обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.

Соответствующеее Видеобращение было опубликвано на странице Голоса Америки в социальной сети Facebook.

"Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще около 70 политических узников Кремля. Олег объявил бессрочную голодовку, я знаю его как человека слова – он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца. Олег – отец, так же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы Олег и другие политические узники Кремля вышли на свободу", – сказал Сеитаблаев в своем обращении к президенту США.

Ранее известный российский журналист рассказал, почему Путина нельзя заставить отпустить Сенцова, но кто его может уговорить пойти на это.