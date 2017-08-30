Российский политолог рассказала, как в США будут искать механизм давления на Москву

Шевцова отметила взаимное недоверие между Вашингтоном и Москвой и необычайно высокий уровень их взаимного подозрения.

США, будут давить на РФ, считает Шевцова joinfo.ua

На сегодняшний день нет оснований утверждать об улучшении отношений между США и Россией

Об этом пишет российский политолог Лилия Шевцова в колонке на "Апострофе".

Она перечисляет положения, которые будут определять отношения между Вашингтоном и Москвой в ближайшей перспективе.

" — взаимное недоверие между Вашингтоном и Москвой и необычайно высокий уровень их взаимного подозрения;

— консенсус американской элиты в ее отношении к России как к врагу, что стало следствием превращения России в политический фактор внутри Америки;

— ограничение самостоятельности президента Трампа в его политике в отношении Москвы и широкие полномочия антироссийски настроенного Конгресса в этом вопросе", — пишет она.

При этом политолог отмечает, что Москва заинтересована в снижении градуса конфронтационности, но без потери лица. Но возможностей для такого маневра пока отсутствуют.

"Поэтому можно ожидать, что эти отношения будут напоминать "слякотную осень", но без желания обеих сторон превратить их в "холодную зиму". По крайней мере, до конца путинского правления. Стоит учитывать и то, что Трамп в своей политике будет более непредсказуем, чем Путин", — прогнозирует Шевцова.

Политолог обращает внимание на сигналы спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, о том, что минский процесс не дает и не даст результата, но Вашингтон не собирается хоронить этот формат и брать на себя ответственность за выход из войны.

"Волкер и стоящая за ним команда "взрослых парней" (в первую очередь Мэттис) будут пытаться найти механизм давления на Москву, при этом заставляя Берлин и Париж демонстрировать больше активности", — считает политолог.

Шевцова отмечает, что угроза разрыва отношений с Москвой представляет собой "риторический шантаж", так как в Америке понимают, что изоляция России только усиливает ее агрессивность. В таком случае более серьезным инструментом давления, по мнению политолога, станет введение в активное действие санкционного пакета, который одобрил Конгресс.

Напомним, ранее доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный заявил на чате в "Главреде", что Кремлю не хватит ресурсов, чтоб противостоять введенным Соединенными Штатами новым санкциям против России, которые уже называют новой "холодной войной".