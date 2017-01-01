"Пусть клюют с ладошки". Политолог раскрыл, зачем Кремлю бедные и неразвитые регионы

Пусть регионы страны будут бедными, но послушными — такова логика Кремля, подчеркнул Орешкин.

Кремлю нужны послушные регионы, отметил эксперт Корреспондент

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что в РФ Кремлю развитые, богатые и самостоятельные регионы не очень-то нужны, они ему нужны зависимыми, чтобы "клевали с ладошки", не имея собственных источников доходов.

Система псевдофедерализма эффективна, пока торговля ресурсами обеспечивает достаточно большой доход в бюджет, за счет чего можно покупать умеренную лояльность регионов, при этом не доплачивая населению, когда-нибудь она треснет, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Действительно, пока есть деньги, власть может покупать лояльность. Грубо говоря, если где-то начинаются проблемы, туда можно прислать самолет с деньгами и эти, таким образом, проблемы "купировать", — отметил собеседник.

По его словам, "любые экономические трудности в России по умолчанию превращаются в географические трудности, потому что, когда в регионах плохо, первое, что делает региональная власть, — кивает на Москву".

"Чечня обходится России примерно в 1 миллиард долларов в год. Эти деньги выделяют Кадырову (глава республики Рамзан Кадыров — Ред.) из бюджета, он их как-то расходует, кому-то платит какие-то коррупционные отчисления, но при этом республика даже не оплачивает счетов за газ и электроэнергию. То есть это тоже плановая убыточная территория", — добавил аналитик.

"Сколько таких территорий может быть — сложный вопрос. Потому что в США тоже есть такие территории (например, Аляска, которую поддерживают из федерального бюджета, без этого там была бы гораздо меньше населенность, экономическое развитие и т.д.). Чем развитее территории, тем больше запросы у людей на обеспечение необходимых им прав, качество жизни и т.д., и тем самостоятельнее себя эта территория ведет", — сказал он.

Политолог утверждает, что "именно в этом российская проблема, потому что Кремлю развитые, богатые и самостоятельные регионы не очень-то нужны". "Они ему нужны зависимыми, чтобы они "клевали с ладошки", не имея собственных источников доходов. И в этом смысле региональное развитие в России всегда отстает, потому что центр не заинтересован в том, чтобы регионы быстро развивались", — заявил Орешкин.

"Ведь чем лучше они будут развиты, тем сильнее они будут политически, и тем меньше они будут слушать команды из Кремля. Логика Кремля проста: пусть регионы будут бедными, но послушными. И пока люди и власти этих регионов принимают такую логику, все нормально. Пока Кремлю есть чем платить, все нормально", — полагает собеседник.

"Потому вопрос не в том, кому и чем откликнется сепаратизм задним числом. Вопрос в том, насколько сама эта система псевдофедерализма эффективна. На мой взгляд, она такова, пока торговля ресурсами (в данном случае — нефтью) обеспечивает достаточно большой доход в бюджет, за счет чего можно покупать умеренную лояльность регионов, при этом не доплачивая населению. Когда-нибудь эта система треснет, когда — сказать сложно", — отметил аналитик.

Ранее Дмитрий Орешкин говорил, что в ближайшее время распад России маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен. Ознакомиться с другими его мнениями можно здесь.