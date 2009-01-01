Самолет упал перед зрителями. На авиашоу в Подмосковье разбился Ан-2, есть жертвы

В пригороде Балашихи в субботу проводились показательные полеты.

На авиашоу в Подмосковье разбился Ан-2 Скриншот видео с youtube.com

В субботу, 2 сентября, о время авиашоу в подмосковной Балашихе разбился самолет Ан-2.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В пригороде Балашихи в субботу проводятся показательные полеты в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей", — отметил источник.

После падения самолет разрушился на части и загорелся. По предварительной информации, два человека погибли.

Собеседник агентства уточнил, что во время выполнения трюка пилот задел крылом самолета полосу и потерпел крушение.

В полиции подтверждают гибель двух человек в результате крушения самолета. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В сети появились трагические кадры с авиашоу.

Напомним, ранее в Швейцарии рухнул и загорелся легкий самолет, есть жертвы.

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