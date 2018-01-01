Крым навсегда останется в составе России до ее распада - журналист

По мнению журналиста, полуостров продолжает занимать большое место в российской культуре и обществе.

Политика, который смог бы вернуть Крым Украине, сегодня в России не существует, считает Леонид Радзиховский.

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, отвечая на вопрос читателя во время, дал оценку умонастроениям россиян по поводу аннексированного Крыма.

"Подавляющее большинство жителей России было очень счастливо от возврата Крыма. Крым был пунктиком в российском обществе — "нас обидели, у нас украли Крым, нашу жемчужину". Это было и у тех, кто ни разу в жизни не был в Крыму, и у тех, кто бывал там. Этот пунктик был очень популярным в российском обществе. И на этом играла масса политиков, например, Лужков и многие другие", - сказал он.

Кроме того, Радзиховский напомнил о том, какое место Крым занимает в русской культуре и обществе.

"Вспомните такой знаковый фильм как "Брат-2" — там герой убивает какого-то украинского мафиози и еще добавляет: "А за Севастополь ты мне отдельно ответишь". Российское общество было очень счастливо от возврата Крыма. 99% общества, а не 86%, было очень счастливо, когда несправедливость была исправлена, и Крым вернулся в состав России. Тем более, подавляющее большинство жителей Крыма и тогда, и сейчас хотели в Россию и не хотели оставаться в Украине. Но за четыре года, естественно, эта эмоция ослабла, просто забылась. Но она никуда не делась", - отметил он.

Также Радзиховский крайне пессимистически оценил возможность того, что в России появится политик, который решит вопрос возврата Крыма Украине.

"Если бы сегодня кто-то заикнулся о возвращении Крыма Украине, то такой человек вызвал бы к себе взрыв ненависти и в России, и в Крыму, и, естественно, ни о какой политической карьере такой человек не мог бы и думать — он мог бы думать только о своей безопасности. Поэтому, с точки зрения России и российского общества, вопроса Крыма просто не существует. Крым — неотъемлемая часть России, а поскольку это та часть, на которую кто-то претендует, то она еще и сакральная часть страны. Вот у вас на руках десять пальцев, и, пока ни один из них не болит, все в порядке, а когда один палец заболит, он становится сакральным, все внимание — к нему. Так и Крым — если на него никто не претендует, то Крым и Крым, а если кто-то претендует, он приобретает сакральное значение. Поэтому о Крыме и речи быть не может — он навсегда останется в составе России. Пока Россия не распадется", - резюмировал он.

Напомним, ранее журналист оценил способность к действиям российской оппозиции.





