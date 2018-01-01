Секс-скандалы, слезы и охрана Путина: короткие интересные факты о новом правительстве Медведева

В российском правительстве 22 министра.
Теперь Медведев сформировал новое правительство РФ.
Из изменений:
Окончательный состав правительства Медведева:
Причем Силуанов теперь не только министр финансов, но и первый вице-премьер. Также заместителями председателя правительства стали:
Кто из бывшего правительства РФ лишился своих постов:
Гендерное неравенство
В правительстве РФ 22 министра и 9 замов главы правительства (Силуанов одновременно и министр, и первый вице-премьер). Из них – всего 3 женщины: вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева.
Секс-скандал и Настя Рыбка
Первым заместителем руководителя аппарата правительства назначен Сергея Приходько. Это тот самый Приходько, который резвился на яхте Дерипаски с Настей Рыбкой. Ранее он занимал пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства.
Женские слезы
Из Счетной палаты в правительство вернулась Татьяна Голикова. Причем возвращалась она со слезами на глазах:
Ранее она была замешана в скандале с ботами:
Бывший охранник Путина
Глава МЧС Евгений Зиничев раньше был охранником Путина. Ранее он и трех месяцев не смог высидеть на посту губернатора Калининградской области, попросившись в привычную среду. На месте замглавы ФСБ он пробыл полтора года.
Как обошли закон о кумовстве
Новым министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев (председатель Правления "Россельхозбанка" и акционер "Газпрома"). Он сын экс-главы ФСБ Николая Патрушева.
При этом закон против кумовства, который Путин придумал в 2013 году, а Дума приняла в 2014-м, в случае с Патрушевым-младшим формально нарушен не был. "Как удобно, когда знаешь, как обходить собственные же законы", – отмечает Telegram-канал "Методичка".
Бывшие губернаторы
В новое правительство вошли три губернатора. Министром по развитию Дальнего Востока назначен губернатор Амурской области Александр Козлов. Минприроды возглавил экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.
Минстрой возглавил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. При этом Якушев – человек Собянина. В сети уже шутят, что "теперь плиткой уложат всю страну от Калининграда до Анадыри".
По материалам: Meduza, Telegram-канал "Подводная лодка", Telegram-канал Mash, Telegram-канал "Методичка".
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