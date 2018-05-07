Путин выбрал "неожиданную" кандидатуру на пост премьер-министра

Не успело российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым уйти отставку – а президент РФ Владимир Путин, вступивший в должность уже в четвертый раз, уже вернул Медведева на пост премьера.

Что правда, кандидатуру Медведева еще должна утвердить Госдума – однако, зная российские политические реалии, это уже можно считать просто формальностью.

Напомним, президентские выборы Путин в 2018-м выиграл с рекордными показателями — за него проголосовали более 56,4 миллиона россиян.

При этом социологи Левада-центра изучили мнение россиян о достижениях и неудачах Владимира Путина на посту президента РФ. Отмечается, что число людей, указывающих на неудачи главы России, растет – в то время как оценка его успехов скорее снижается.

Как сообщалось, астролог спрогнозировал скорую трагедию и уход Путина. Тот факт, что во время инаугурации Владимира Путина над Кремлем в нужный момент не смогли поднять российский триколор, и вся церемония прошла под приспущенным флагом, является неблагоприятным знаком.