Секс-скандалы, слезы и охрана Путина: короткие интересные факты о новом правительстве Медведева

18 мая 2018, 17:06

В российском правительстве 22 министра. 

Кто вошел в правительство Медведева.

7 мая президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства, а уже 8 мая Госдума дала президенту свое "благословение".

Теперь Медведев сформировал новое правительство РФ.

Из изменений:

  • создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ;
  • Минкомсвязь переименована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
  • Министерство образования и науки разделено на два — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Окончательный состав правительства Медведева:

  • министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • министр промышленности и торговли Денис Мантуров;
  • министр финансов Антон Силуанов;
  • министр просвещения Ольга Васильева;
  • министр науки и высшего образования Михаил Котюков;
  • министр энергетики Александр Новак;
  • министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов;
  • министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин;
  • министр юстиции Александр Коновалов;
  • министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев;
  • министр культуры Владимир Мединский;
  • министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев;
  • министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков;
  • министр экономического развития Максим Орешкин;
  • министр по ГО и ЧС Евгений Зинчев;
  • министр здравоохранения Вероника Скворцова;
  • министр транспорта Евгений Дитрих;
  • министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
  • министр труда и соцзащиты Максим Топилин;
  • министр обороны Сергей Шойгу;
  • министр спорта Павел Колобков.

Причем Силуанов теперь не только министр финансов, но и первый вице-премьер. Также заместителями председателя правительства стали:

  • вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова;
  • вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец;
  • вице-премьер по строительству — Виталий Мутко;
  • вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак;
  • вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов;
  • вице-премьер по транспорту — Максим Акимов;
  • вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев;
  • вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко;
  • вице-премьер — Юрий Трутнев.

Кто из бывшего правительства РФ лишился своих постов:

Кто лишился своих постов в правительстве РФ

Гендерное неравенство

В правительстве РФ 22 министра и 9 замов главы правительства (Силуанов одновременно и министр, и первый вице-премьер). Из них – всего 3 женщины: вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева.

Секс-скандал и Настя Рыбка

Первым заместителем руководителя аппарата правительства назначен Сергея Приходько. Это тот самый Приходько, который резвился на яхте Дерипаски с Настей Рыбкой. Ранее он занимал пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства.

Женские слезы

Из Счетной палаты в правительство вернулась Татьяна Голикова. Причем возвращалась она со слезами на глазах:

Ранее она была замешана в скандале с ботами:

Бывший охранник Путина

Глава МЧС Евгений Зиничев раньше был охранником Путина. Ранее он и трех месяцев не смог высидеть на посту губернатора Калининградской области, попросившись в привычную среду. На месте замглавы ФСБ он пробыл полтора года.

Как обошли закон о кумовстве

Новым министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев (председатель Правления "Россельхозбанка" и акционер "Газпрома"). Он сын экс-главы ФСБ Николая Патрушева.

При этом закон против кумовства, который Путин придумал в 2013 году, а Дума приняла в 2014-м, в случае с Патрушевым-младшим формально нарушен не был. "Как удобно, когда знаешь, как обходить собственные же законы", – отмечает Telegram-канал "Методичка".

Бывшие губернаторы

В новое правительство вошли три губернатора. Министром по развитию Дальнего Востока назначен губернатор Амурской области Александр Козлов. Минприроды возглавил экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Минстрой возглавил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. При этом Якушев – человек Собянина. В сети уже шутят, что "теперь плиткой уложат всю страну от Калининграда до Анадыри".

По материалам: Meduza, Telegram-канал "Подводная лодка", Telegram-канал Mash, Telegram-канал "Методичка".

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