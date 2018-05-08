Медведев согласился выполнить "майский" указ Путина за 8 трлн рублей – и его оставили премьером

8 мая 2018, 17:37

Именно ради реализации "майского" указа президент РФ, по сути, и попросил оставить Медведева на посту.

Медведев вновь стал премьером РФ.

7 мая президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства, а уже 8 мая Госдума дала президенту свое "благословение".

"За" проголосовали 374 депутатов (из фракции "Единой России" и ЛДПР), против – "56" (КПРФ и "Справедливая Россия"), воздержавшихся не было.

Отметим, что параллельно с внесением в Госдуму кандидатуры Медведева Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2024 года – уже получивший название "майский" указ.

Согласно этому указу, Медведеву во главе нового правительства РФ предстоит вывести российскую экономику в топ-5 экономик мира, сократить смертность в стране и повысить продолжительность жизни (до 78 лет), а также ее уровень.

На реализацию указа Медведев уже запросил дополнительно 8 трлн рублей и потребовал начать "работать прямо сейчас", так как "времени на раскачку нет".

Стоит отметить, что именно ради реализации "майского" указа Путин, по сути, и попросил оставить Медведева на посту: мол, правительство во главе с ним уже в течение полутора лет работало над мерами, которые легли в основу указа. "Логично, чтобы эта команда продолжила реализацию данных планов", – считает президент РФ.

"Майский" указ: в чем суть

Telegram-канал "Методичка" проанализировал инаугурационный указ Путина.

"Главное впечатление от нового "майского указа" – программа, даже на уровне заявленных целей, никак не является программой прорыва. От неудобных целей решено избавиться в пользу более реалистичных с точки зрения статистической подгонки. Перечень задач не предполагает какого-то изменения курса или хотя бы вектора движения", – сообщается на канале.

  • Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира

По итогам 2016 года Россия уже занимала 6-е место по объему ВВП (по "паритету покупательной способности"). Хотя по объему ВВП в номинальном выражении – 12-е место. Однако это лукавый показатель. Не менее, а даже более важным является задача увеличения доли страны в общемировом ВВП. Сейчас этот показатель у России ничтожно мал – на уровне 3% (по "паритету покупательной способности") или 1,8% (по "обменному курсу"). Выше РФ – не только западные и азиатские передовики, но и Италия с Бразилией.

При этом исчезла задача повышения позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка, которая ставилась в 2012 году. В отличие от ВВП, тем более с разными вариантами подсчета, это показатель, который может прочувствовать на себя значительная часть населения.

  • Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции

В 2012 году президент был более конкретен, обещая увеличить размер реальных зарплат в 1,4-1,5 раза. Теперь, после нескольких лет стагнации показателей, формулировки были выбраны более обтекаемые.

  • Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, до 25 млн человек

Сейчас таковых – около 6 миллионов. За счет чего планируется добиться более чем четырехкратного роста – не сообщается. Но это явно будут не стимулирующие, а фискально-репрессивные действия, направленные на репетиторов, разнорабочих и т.д. В 2012 году ставилась более разумная задача – создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году (все застряло в 2013 году на отметке 17 млн).

При этом в указе не говорится об инвестициях в экономику (в том числе и иностранных). Реальный рост экономики без них невозможен. "Текущий показатель (17%) явно недостаточен для пресловутого рывка. Россия сейчас – 10-я в мире по объему привлечения прямых иностранных инвестиций (выше нас, в том числе, Бразилия с Индией)", – отмечает "Методичка".

Также нет в документе требований развивать "экономику знаний" и интернет-экономику. Россия сегодня – это индустриальная страна, где промышленность производит около 30% ВВП, а "экономика знаний" – только около 10%. В развитых странах картина иная: доля промышленности (около 20%) уже вдвое меньше "умных" отраслей экономики. Один факт: Google, Amazon и Facebook по общей стоимости превышают ВВП России.

"А "цифровая экономика", о которой говорится в новом указе - это, грубо говоря, перевод делопроизводства с бумажных бланков на электронные, и все. Никаких структурных изменений за этим не последует", – отмечает канал.

Кроме того, отсутствует требование снизить долю государства в экономике. "Доля госсектора экономики находится в районе 70%, и есть тенденция только к ее увеличению (наиболее яркий пример последних месяцев – переход "Магнита" из частных рук под крыло госбанка ВТБ). Государство как было, есть, так и собирается оставаться не только регулятором, но и реальным собственником значительного количества активов. Реальной конкуренции, а значит и оптимизации издержек (а это двигатель экономического развития) возникнуть не может. Для большинства стран с уровнем жизни, к которому мы стремимся, все это – уже прошлый век", – резюмировала "Методичка".

Напомним, президентские выборы Путин в 2018-м выиграл с рекордными показателями — за него проголосовали более 56,4 миллиона россиян.

При этом социологи Левада-центра изучили мнение россиян о достижениях и неудачах Владимира Путина на посту президента РФ. Отмечается, что число людей, указывающих на неудачи главы России, растет – в то время как оценка его успехов скорее снижается.

Как сообщалось, астролог спрогнозировал скорую трагедию и уход Путина. Тот факт, что во время инаугурации Владимира Путина над Кремлем в нужный момент не смогли поднять российский триколор, и вся церемония прошла под приспущенным флагом, является неблагоприятным знаком. 

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Владимир Путин Госдума РФ Дмитрий Медведев премьер-министр РФ майский указ
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