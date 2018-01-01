Фентанил помог политику удержать власть, полагает Эйдман.

Гексоген, взрывая дома, сделал Владимира Путина президентом, отметил эксперт Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что "лучшие друзья" президента РФ Владимира Путина — "господа Гексоген, Фентанил, Шмель, Полоний, Новичок".

Гексоген (взрывчатое вещество — Ред.), взрывая дома, сделал политика президентом, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Фентанил (опиоидный анальгетик — Ред.), отравивший заложников "Норд-Оста", и Шмель (огнемет — Ред.), сжегший заживо детей Беслана, помогли ему удержать власть", — отметил эксперт.

По словам социолога, "Полоний (радиоактивный химический элемент — Ред.) и Новичок (нервно-паралитический газ, которым в Британии был отравлен бывший шпион РФ Сергей Скрипаль — Ред.) показательно уничтожили его врагов, чтобы запугать остальных".

Ранее бывший российский шпион Борис Карпичков рассказал о пережитой попытке покушения на его жизнь — мужчину также пытались отравить — и назвал имена ряда людей-"мишеней" Владимира Путина.