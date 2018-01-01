Смоленская катастрофа. В США нашли новые доказательства взрыва самолета Качиньского

Эксперт отметил, что технический доклад о причинах крушения лайнера будет представлен в апреле.

Эксперты создадут две симуляции катастрофы. wikipedia.org

В США нашли новое доказательство взрыва самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в апреле 2010 года , на борту которого находились тогдашний президент Польши Лех Качиньский и члены правительственной делегации,

По словам председателя Смоленской подкомиссии Антоний Мацеревича, доказательства представили специалисты из Национального института авиационных исследований Вичитского университета, сообщает "Польское радио".

"Двери с левой стороны самолета были выбиты изнутри ударной волной, сила которой в 10 раз превышала показатели, связанные со скоростью падения самолета. Все это было рассчитано, реконструировано и наглядно продемонстрировано экспертами Вичитского университета", – сказал он.

В США собирают составляющие для создания виртуальной модели борта Ту-154М на воздушной базе тактической авиации в Минске-Мазовецком.

По словам Антония Мацеревича, эксперты создадут две симуляции катастрофы.

Эксперт также отметил, что технический доклад о причинах крушения лайнера будет представлен в апреле. Его составят после эксгумации жертв авиакатастрофы.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился президентский авиалайнер воздушных сил Польши с главой страны Лехом Качиньским и рядом других высокопоставленных представителей польской власти на борту. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся в самолете.

Межгосударственный авиационный комитет сделал выводы, что причиной инцидента стали неправильные действия экипажа, но многие подозревали Москву в причастности к трагедии. В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы. В феврале 2016-го страна возобновила расследование крушения, а в сентябре было принято решение об эксгумации жертв.