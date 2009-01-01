Совбез ООН выдвинул КНДР два требования

В Организации подчеркнули, что действия республики являются угрозой для всех ее членов.

Совбез ООН, иллюстрация Reuters

В американском Нью-Йорке Совет Безопасности ООН назвал испытательный(КНДР, Северная Корея), "возмутительным".

Об этом говорится в совместном заявлении, единогласно принятом всеми членами Совбеза, пишет Укринформ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, также стране были выдвинуты требования не повторять испытания и отказаться от ядерной программы.

"Совет безопасности вновь осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует от КНДР немедленно их прекратить. Совбез подчеркивает, что подобные действия Северной Кореи являются угрозой... для всех членов ООН", — говорится в документе.

Напомним, 29 августа рано утром Северная Корея испытала баллистическую ракету, она пролетела над территорией Японии и взорвалась. Японский премьер Синдзо Абэ настоятельно призвал ООН провести чрезвычайную встречу, чтобы обсудить укрепление давления на республику.