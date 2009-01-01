США обвинили Россию в защите Асада и боевиков, использующих химоружие в Сирии

Режим Асада использовал зарин против своих граждан в Аль-Латаминах.

Химатака в Сирии, иллюстрация. Reuters

В США обвинили Россию в том, что она защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие.

Об этом говорится в официальном комментарии пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, пишет УНИАН.

В заявлении отмечается, что миссия Организации по запрещению химического оружия обнародовала доклад, в котором говорится, что зарин был использован в качестве химического оружия в Аль-Латаминах, Сирия, 30 марта 2017 года.

"Хотя эти выводы, к сожалению, не удивляют Соединенные Штаты, тем не менее, они беспокоят. Аль-Латаминах находится примерно в 10 милях от Хан-Шайхун, где режим Асада использовал зарин против своих граждан всего пять дней спустя, по-видимому, как часть согласованной кампании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти события показывают, насколько важно возобновление работы Совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия, которая несет ответственность за официальное определение ответственности за такие атаки, что является ключом к сдерживанию их в будущем.

"Мы призываем Россию изменить курс до истечения срока полномочий совместного механизма", — заявила Сандерс.

По ее словам, такие страны, как Россия, которые не поддерживают возобновление мандата миссии или пытаются его размыть, "защищают режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие".

Стоит отметить, что РФ отклонила призыв Вашингтона не блокировать в ООН международное расследование относительно применения химического оружия в Сирии.

Напомним, 11 апреля, на следующий день после того, как США заявили, что использование химоружия может привести к дальнейшим ударам по Сирии, самолеты правительственных сил президента Башара Асада сбросили бочковые бомбы на подконтрольные повстанцам районы провинции Хама.