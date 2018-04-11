США подняли в воздух самолет "судного дня" для ядерного конфликта

Причины, по которым E-4B Nightwatch подняли в воздух, не называются.

Самолет "Судного дня" можно использовать в условиях ядерного конфликта.

11 апреля США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мониторинговый ресурс CivMilAir, судя по карте, самолет пока что находится над штатом Индиана.

Это воздушное средство прозвали самолетом "Судного дня", так как его можно использовать в качестве командного пункта в условиях ядерного конфликта, если командовать с земли по каким-то причинам станет невозможно.

При условии воздушной дозаправки самолет может находиться в полете неделю. Установленное на него оборудование защищено от поражающих факторов атомного взрыва.

Причины, по которым E-4B Nightwatch подняли в воздух, не называются.

В то же время СМИ ранее сообщали, что самолет "Судного дня" сопровождает президента США во время определенных зарубежных поездок, и как адъютант с "ядерным чемоданчиком".

Напомним, 11 апреля Россия пообещала сбивать ракеты США по Сирии и атаковать в ответ. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

В свою очередь Трамп предупредил Москву о ракетных ударах по Сирии. "Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"!" – написал ранее президент США в своем Twitter.

Ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в сирийском городе Дума.

9 апреля Трамп предупредил, что ответные действия последуют через 24-48 часов. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников в применении химического оружия.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Трампом, что страна не будет участвовать в бомбардировках Сирии пока не получит больше доказательств, достаточных для военного ответа.