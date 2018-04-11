"Готовься, Россия". Трамп предупредил Москву о ракетных ударах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные намерены нанести ракетные удары по Сирии.

С таким заявлением президент страны выступил в своем Twitter, предложив России готовиться, комментируя заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, который в интервью ливанскому телеканлу заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

"Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"! Вам не стоит быть партнерами с газовым животным-убийцей, который убивает своих граждан и получает удовольствие", - написал Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в сирийском городе Дума.

"Многие погибли, в том числе женщины и дети, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии. Территория жестокости находится в изоляции и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку "зверя" Асада. Большую цену...", - написал Трамп в Twitter.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

9 апреля он предупредил, что ответные действия последуют через 24-48 часов. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников в применении химического оружия.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Трампом, что страна не будет участвовать в бомбардировках Сирии пока не получит больше доказательств, достаточных для военного ответа.