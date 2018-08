"Готовься, Россия". Трамп предупредил Москву о ракетных ударах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные намерены нанести ракетные удары по Сирии.

С таким заявлением президент страны выступил в своем Twitter, предложив России готовиться, комментируя заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, который в интервью ливанскому телеканлу заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

"Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"! Вам не стоит быть партнерами с газовым животным-убийцей, который убивает своих граждан и получает удовольствие", - написал Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!