Скоро советник Трампа отправится в РФ договариваться о встрече президента с Путиным

В конце июня советник главы США встретится с союзниками страны в Лондоне и Риме.

Скоро советник Дональда Трампа отправится в Москву обсуждать возможную встречу президента с Владимиром Путиным Reuters

В конце июня советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отправится в Москву для обсуждения встречи американского лидер с российским коллегой Владимиром Путиным

Советник отправится в столицу РФ 25-27 числа, написал официальный представитель Совета по нацбезопасности Штатов Гаррет Марки в Twitter.

"25-27 июня... Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности и отправится в Москву для обсуждения возможной встречи между президентами Трампом и Путиным", — отмечается в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки". В июне 2018-го глава Штатов говорил, что может увидеться с президентом России летом текущего года.

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