Стало известно о новом проекте Польши у границы с Украиной

Протяженность трассы составит 75 километров.

Украина строит шоссе к украинской границе "Радио Польша"

В Польше анонсировали строительство скоростного шоссе S12 до границы с Украиной.

Планируется, что шоссе будет иметь две полосы в каждую сторону и закончится на пункте пропуска "Ягодин" украино-польской границы, сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Протяженность трассы составит 75 километров. Планируется строительство семи узлов с необходимой инфраструктурой (парковочные места, санитарно-бытовые помещения, комплекс автозаправочных станций и ресторанов и т.п.).

У подрядчиков будет 23 месяца, и результаты их работы будут использованы для разработки тендерной документации для выбора подрядчика для инвестиций в режим проектирования и строительства (подрядчик может сотрудничать с GDDKiA на тендере).

При этом с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин".

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС закрыли проект модернизации границы с Украиной.