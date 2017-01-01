Стало известно о предсмертном сообщении солистки The Cranberries Долорес О'Риордан

В воскресенье вечером Долорес О'Риордан позвонила в звукозаписывающую студию.

Долорес О’Риордан оставила предсмертное сообщение Reuters

Скончавшаяся накануне 46-летняя рок-звезда из Ирландии Долорес О'Риордан перед смертью прибыла в Лондон, для работы над новой композицией для своей группы The Cranberries.

В воскресенье вечером она позвонила в звукозаписывающую студию. Управляющий директор звукозаписывающей компании Eleven Seven Music г-н Уэйт заявил вчера в своем заявлении: "Известие, что моя подруга Долорес погибла, глубоко потрясло меня. Я работал с Cranberries ранее и с тех пор поддерживал связь", — сказал он.

Также мужчина поведал, что певица оставила для него сообщение. "Долорес оставила мне голосовое сообщение сразу после полуночи вчера вечером, сказав, насколько она любила версию "Зомби". Она с нетерпением ждала встречи со мной в студии и записи вокала.

Она казалась полной жизни, шутила и была взволнована, увидев меня и мою жену на этой неделе. Известие о ее смерти разрушительно, и я думаю о ее бывшем муже Доне, ее детях и ее матери", — сказал Уэйт.

Напомним, ранее стали известны предсмертные планы солистки The Cranberries.