Старый новый президент России: чего ждать миру и Украине от "царствования" Путина

Эксперты рассказали, что изменится в риторике и поведении Кремля после переизбрания Путина на новый президентский срок.

Новоизбранный президент РФ Владимир Путин "НТВ"

Очередные выборы российского президента, назначенные 18 марта, в день аннексии Крыма, состоялись. Чуда не случилось — в который раз победу одержал Владимир Путин. После обработки 99% протоколов российский Центризбирком сообщал, что "кандидат№1" набрал 76,65% голосов, оставив далеко позади своих конкурентов: кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина (11,82% голосов), кандидата от партии ЛДПР Владимира Жириновского (5,68%), кандидата, выдвинутого "Гражданской инициативой", Ксению Собчак (1,66%).

Эксперты поделились с "Главредом" своими прогнозами о том, изменится ли что-то в поведении Российской Федерации на международной арене в период очередного президентского срока Путина, к чему готовиться Украине, будет ли меняться политика Кремля относительно нашей страны, насколько велик риск эскалации агрессии на Донбассе, а также сколько будет стоить самой России еще один срок Владимира Путина у власти.

Максим Розумный Главред Максим Розумный:

После очередного избрания Владимира Путина президентом Российской Федерации вряд ли следует ожидать каких-либо заметных перемен во внешней политике России и в ее поведении относительно Украины. По крайней мере, мы не услышим о новых линиях поведения в политике Путина и Кремля в целом раньше осени.

И так будет по нескольким причинам. Во-первых, в России не захотят что-либо менять в той легитимности и в том уровне поддержки, который Путин уже получил. Удобнее сохранять уже найденный правильный для российского электората вариант поведения и риторики.

Во-вторых, в России, Кремле, окружении Путина и во всей властной вертикали начнется важный процесс — распределение в новой властной конфигурации основных фигур. И, наверное, на это пойдут все их силы. То есть будет решаться, кто будет в правительстве, какие активы какими группами будут контролироваться, на каких позициях будут силовики и т.д. Естественно, этот период внутреннего перетряхивания российской элиты и перераспределения ее активов займет какое-то время.

Чего ждать Украине? В отношении Украины Путин будет реализовывать инерционный сценарий. Теоретически Москва может пойти введение на Донбасс международной миротворческой миссии ООН, но, опять-таки, не раньше осени. На 2018 год в бюджете России уже заложены деньги на Донбасс, а новых идей о том, чем занять 35 тысяч боевиков пока что нет.

Потому пока что на Донбассе будут сохранять статус-кво, а со временем, чтобы добиться снятия санкций, россияне с деланной конструктивностью начнут обсуждать идею миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но, еще раз повторюсь, сдвинется эта история не раньше осени.

Реакция мирового сообщества на очередное избрание Путина президентом также будет инерционной. Мы не слышим заявлений о значительных нарушениях в ходе выборов или сомнений в легитимности президента РФ. Потому, очевидно, до конца нынешнего срока Путину не грозит обструкция, разве что он учинит какие-то уж совсем нерассудительные действия на международной арене или осуществит откровенную агрессию против каких-то стран. Даже это событие с отравлением в Великобритании Скрипаля со временем уйдет из топов информационных сообщений, отойдет в режим фонового звучания и станет просто еще одной преградой для будущего возможного сближения России с Западом.

Однако в ближайшем будущем Путин вряд ли захочет сблизиться с Западом и перейти к политике разрядки. Путина лично и его окружение абсолютно устраивает ситуация противостояния Западу, атмосфера "осажденной крепости", которая утвердилась в Российской Федерации, поскольку это лучший способ сохранить власть и застраховаться от возможных рисков социального недовольства, бунта элит или чего-то подобного. Потому такая ситуация будет сохраняться, однако теперь, после выборов, Путин будет более осторожным, не будет допускать большего обострения отношений с Западом, но, вместе с тем, не будет идти и на уступки.

Владимир Горбач Главред Владимир Горбач:

Президентские выборы в России, состоявшиеся 18 марта — это малозаметное событие в истории России, потому что избирательная процедура была такой же фикцией, как и вся российская государственность. Это — имитация процедуры выборов и имитация демократии, что не поддается ни осмыслению, ни рационализации.

Как изменится риторика, линия поведения и стиль действий России в ходе очередного президентского срока Путина? Это стало понятно еще 1 марта, когда Путин потрясал "Искандерами". Грубо говоря, уже в ходе избирательной кампании он сменил образ и стал выступать в образе мировой угрозы. Путин начал угрожать мировому сообществу какими-то невиданными видами вооружений, ракетами и дронами… А уже 4 марта была проведена спецоперация с применением химического оружия на территории государства-члена НАТО — Великобритании.

Таким образом, слова и действия российского лидера не расходятся. Именно этот заряд — Россия как мировая угроза — и будет нести президентство Путина в ближайшее время. Именно по этой траектории по инерции и будет двигаться Россия.

Так что новый образ и новая ипостась Путина — это угроза миру и шантаж мирового сообщества.

Не разделяю мнения тех экспертов, которые утверждают, что после выборов Путин вздохнет с облегчением, и с ним можно будет вести мирные переговоры. Ничего подобного. В отношениях Путина не столько с Украиной, сколько с мировым сообществом, прежде всего, с Западом, мы сейчас наблюдаем конфронтацию, эскалацию и шантаж. И в таких условиях рассчитывать на какую-то готовность договариваться или снисходительность со стороны Путина, на мой взгляд, наивно.

Потому в ближайшие месяцы будет продолжаться та самая риторическая война с Западом. И место Украины в этой войне — в одном ряду с западными странами.

Риторика Путина по отношению к Украине уже несколько изменилась: он вновь вернулся к разговорам о том, что украинцы — это "братский народ". Его программное выступление перед Федеральным собранием 1 марта содержало сигнал о цели Путина, которая состоит в восстановлении Советского Союза. Он рассматривает СССР как Россию, а утраченные территории Советского Союза, в том числе Украину — как часть России. То есть, Путин не видит Украину отдельным государством — он нас называет "братским народом", подразумевая, что украинцы — это тот же русский народ, который почему-то временно стал другим. Соответственно, кроме риторики войны, шантажа и запугивания, со стороны Путина идут и некоторые "поглаживания" — мол, "вам ничего не будет, если вы сдадитесь".

После выборов внимание Путина переключится с Украины на Запад, в первую очередь, на Великобританию. Да и в Сирии сейчас происходят намного более угрожающие для России процессы, нежели в Украине. А Украину он просто будет держать в напряжении. При этом какой-то радикальной конкретной перемены в политике относительно Украины или инициатив с российской стороны — не будет. Думаю, что и в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс также не будет никакого продвижения, по крайней мере, в ближайшие месяцы.

Александр Палий Главред Александр Палий:

После очередной победы Путина на президентских выборах в России произойдет определенный пересмотр политики и действий Кремля. Однако на данный момент возможны два прямо противоположные сценария: и усиление агрессии, и попытка проводить более вменяемую политику. Каким путем пойдет Москва, будет зависеть от общего позиционирования России в отношениях с Западом.

Также после выборов, как и раньше, сохраняется риск того, что Россия будет делать ставку на подрывную работу в Украине: диверсии, теракты, расшатывание ситуации внутри нашей страны. В любом случае, Россия не оставит Украину в покое. И так будет до тех пор, пока у путинского режима не начнутся такие проблемы, что ему просто будет не до нас.

Однако думаю, что сейчас Путину нет смысла начинать на Донбассе более масштабную военную операцию. Ему это не выгодно сейчас. Ведь украинские войска стали намного сильнее, а Запад начинает поставлять Украине вооружение… Потому более масштабная операция на востоке Украины может быть Путину просто не по силам.

Скорее, российский лидер делает ставку на использование Донбасса и внутренней ситуации в Украине в целом для смены курса нашего государства. То есть он будет делать ставку на предателей, которые готовы работать на Россию, оставаясь на территории Украины, которые тщательно закамуфлированы, заворачиваются в украинские флаги, но готовы сдавать украинские интересы. Именно на таких людей Путин будет делать ставку, планируя свои дальнейшие действия относительно Украины.

Что касается того, какой будет реакция мирового сообщества на очередное избрание Путина, то я думаю, что в мире понимают, что выборы в России — это не более, чем просто ритуал. Они совершенно лишены содержания и смысла. Реально за всю историю России настоящие выборы там бывали всего два с половиной раза: в 1917 году — Учредительное собрание, в 1991 году — выборы Ельцина и в 1993 году — парламентские выборы в РФ. Это были выборы, которые проходили в такой себе период межвременья. А вообще, России выборы не свойственны. В России всегда хан выбирал себе подданных, а не поданные выбирали хана.

Путин во время его последнего президентского срока дорого обходился России, поскольку из-за его действий против России вводились серьезные санкции, сворачивалось сотрудничество по многим направлениям с российскими компаниями. И такая ситуация в дальнейшем, после очередной победы Путина, будет лишь усугубляться. В целом, российское руководство проявило себя как абсолютные бездари в экономике. Оно не понимает, как существует и действует свободная экономика и не готовы работать. У них есть одна цель — что-то где-то урвать, и все. Вот и получается, что там — "рвательская" экономика. Такая экономика не конкурентоспособна, она быстро проигрывает. И это фундаментальная проблема режимов, которые управляются спецслужбами: они тотально все контролируют, в том числе человеческую инициативу, а в результате в долгосрочной перспективе они проигрывают, поскольку не могут выдержать экономическую конкуренцию.

Андрей Новак Главред Андрей Новак:

После очередного переизбрания президентом Российской Федерации Владимира Путина российскую экономику ждет лишь одна судьба — стагнация и падение. После агрессии против Украины, которая началась с аннексии Крыма в начале 2014 года, за четыре года в результате политики Путина Россия потеряла главное — доверие практически всех своих внешних партнеров.

Утрата доверия выливается в то, что крупные покупатели основного российского товара — газа и нефтепродуктов, а это и отдельные европейские страны, и Евросоюз в целом, резко сменили свою энергетическую стратегию и приняли решение постепенно отходить от закупок российских энергоресурсов. Так, недавно о своем намерении отказаться от российских энергоресурсов заявила Великобритания. То же самое уже не просто заявила, а заложила в своей программе развития Германия — постепенный отказ от российского газа и нефтепродуктов. Тем же путем пойдет преимущественное большинство европейских потребителей российских энергоресурсов.

А, как известно, газ и нефтепродукты — это главный российский экспортный товар. И, если основные покупатели откажутся от этого товара, то российскую экономику ждет только один путь — падение. Сначала начнется стагнация, или "нулевой рост" ВВП, а затем начнется падение ВВП страны...

Сегодня Россия не может предложить ничего другого мировому рынку, кроме энергоресурсов. А это значит, что падение потребление российских энергоресурсов автоматически приведет к падению всей российской экономики.

Как может измениться после выборов политика Путина относительно Украины, учитывая падение российской экономики, к которому привели предыдущие действия хозяина Кремля? Логику действий Кремля спрогнозировать невозможно, потому что его поступки уже давно лишены всяческой логики и здравого смысла. Однако можно говорить о том, что сложные экономические обстоятельства в самой России вряд ли позволят ей прибегнуть к эскалации боевых действий на востоке Украины, поскольку масштабная война будет требовать значительного финансирования и финансовой подпитки. А такового не предвидится.

Ведь, учитывая, что Россия ведет себя агрессивно не только по отношению к Украине, но и по отношению к Сирии, и всей Европе (о чем свидетельствуют террористические атаки в виде отравления людей на европейской территории), Москва после очередного переизбрания Путина может рассчитывать лишь на усиление международных санкций против Российской Федерации. А это, естественно, еще больше обескровит российскую экономику и может привести к тому, что Россия просто будет не в состоянии финансировать войну против Украины, а, тем более, начинать масштабную эскалацию боевых действий.

Николай Маломуж Николай Маломуж:

Переизбравшись вновь на должность президента Российской Федерации, Владимир Путин укрепил свои позиции и еще раз подтвердил, что он контролирует ситуацию в России. После победы на выборах он, прежде всего, попытается отстоять и утвердить свои экономические, политические и безопасностные позиции на международном уровне и лишь после этого будет формировать позиции по Украине. То есть сейчас для Путина в приоритете вопросы большой геополитики, а потому поначалу он, в первую очередь, будет вести игру с крупными игроками на международной арене (США, Китаем и др.). А договоренности по украинскому вопросу последуют позже.

В любом случае, Путин будет действовать двумя способами: либо "замораживание" конфликта, либо формат, позволяющий дестабилизировать ситуацию, когда это будет выгодно России. И так он будет действовать не только в отношении Украины, но и НАТО, и других переговорных процессов.

Кроме того, как новый президент РФ он будет активнее предлагать формулу по урегулированию ситуации на Донбассе, которая предполагает введение в этот регион контролируемых миротворцев (то есть миссии, в которой активно будет участвовать Россия) и переговоры напрямую с боевиками "ЛДНР". Россия будет пытаться навязать Украине эту формулу, оказывая на Киев давление посредством наших партнеров — американцев и британцев, немцев и французов. Этот план он будет внедрять, пытаясь проявить себя как "миротворца".

Учитывая все это, Украине необходимо серьезно готовиться, прежде всего, к оборонным форматам, но самое главное — к дипломатическим, политическим переговорам. Важно то, насколько мы сумеем склонить на нашу сторону позицию США, Евросоюза и Великобритании. К слову, история с отравлением Скрипаля в Великобритании стала одним из поводов для западных стран, чтобы противодействовать России. Но это — лишь тактический фактор. То есть эта история скоро затихнет, а Россия и дальше будет продолжать свою прежнюю политику.

Потому, только консолидировав США, Европу, Китай для противостояния, в первую очередь, глобальным угрозам, мы сможем работать и относительно Украины, разрабатывая "дорожную карту" по освобождению наших территорий. А возможность реализовать эту "дорожную карту" у нас будет тогда, когда Путин станет критически зависим от тех проблем, которые могут наступить конкретно для него. В данный момент пока что он диктует повестку дня по Украине и будет пытаться сохранять такое положение дел и в дальнейшем.

Учитывая вышесказанное о том, Путин будет пытаться проявить себя как "миротворец", можно предполагать, что вероятность расширения масштабов боевых действий на Донбассе невелика. Путин будет пытаться использовать не военные методы, а более активное использование механизмов международного влияния: договоренности с США и европейскими странами, где у него есть лобби, с Турцией, Китаем, то есть крупными игроками.

Прежде всего, Путин будет исходить из своих глобальных проблем — экономических, финансовых, геополитических. А Украину будет держать в ключе своего влияния. Он будет угрожать западным игрокам конфронтацией, чтобы добиться выгодных для себя условий. Это будет касаться не только угрозы развязывания глобальной войны, но и вопросов энергетики, и ряда больших, еще не "замороженных" проектов Запад и России.

Потому важна консолидация всех стран, заинтересованных в мире. Тогда буду решены проблемы во всех точках, в том числе в Украине, Сирии и т.д. Украина должна стать одним из факторов такой консолидации.

Надежда Майная