"Нафтогаз": Стокгольмский суд постановил взыскать с "Газпрома" 4,63 миллиарда долларов

Сумма будет выплачена за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

"Газпром" по решению суда доплатит "Нафтогазу" "ТСН"

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Согласно решению суда, будет выплачено 4, 63 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В компании заявили, что по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиардов долларов.

"Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа", - сказано в сообщении.

Фото: скрин Facebook/Нафтогаз Украины

Фото: скрин Facebook/Нафтогаз Украины

Фото: скрин Facebook/Нафтогаз Украины

Напомним, "Нафтогаз" в арбитраже хотел взыскать с "Газпрома" около 16 миллардов долларов, а также потребовать пересмотр тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период с 2009 по 2019 год. Согласно документу, "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубических метров газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.

Как ранее сообщалось, в эфире одного из российских телеканалов заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Нафтогаз" должен заплатить российской компании пять миллиардов долларов и на эту сумму из-за просрочки выплат будет насчитана пеня.