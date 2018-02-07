В "Нафтогазе" рассказали, когда возобновят закупки газа у "Газпрома"

В соответствии с решением Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа Национальна акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует начать закупки газа у российского газового монополиста компании "Газпром" уже в марте этого года, заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольма, — ред.) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", — цитирует Коболева УНИАН.

Напомним, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 млрд кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долл.

Также арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 млрд куб. м в год. Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и некоррупционными.

По словам Коболева, цена будущих закупок газа у "Газпрома", согласно решению Стокгольмского арбитража, будет "привлекательной".