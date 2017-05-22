Тела нашли с множественными ранениями. В Сирии уничтожили еще двух российских военных

О гибели Константинова председателю "Боевого братства" стало известно из документов Минобороны.

Российские военные в Сирии rusnext.ru

В Сирии погибли еще два российских советника — капитан российских вооруженных сил Евгений Константинов и майор, начальник разведывательного батальона Александр Складан.

Об этом РБК заявил председатель регионального отделения "Боевого братства" в Еврейской автономной области Сергей Минко.

"Сирийские военные прекратили прикрывать огнем, отступили. Константинов остался с раненным начальником разведки один на один с террористами. Когда армия арабской республики вернула позицию под контроль, российских военных нашли с множественные ранениями", — отметил он.

По словам Минко, о гибели Константинова председателю "Боевого братства" стало известно из документов Минобороны. В них же говорилось, что сослуживцем Константинова, которого он пытался спасти был начальник разведывательного батальона, майор Александр Складан (1980 года рождения). Он также погиб во время этого боя.

Минко уточнил, что в Сирии Константинов был в спецкомандировке с марта 2017 года в качестве военного советника. Он принимал участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористов. Последняя должность его в России — командир батальона в Самарской области.

Напомним, ранее российский террорист Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" раскрыл реальные потери российских наемников в Сирии.