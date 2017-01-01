Трагедия в России. В доме погибли семь человек

Возможно, помещение наполнил угарный газ, отметили правоохранители.

Правоохранители выясняют обстроятельства трагедии в Скворцовке oren.sledcom.ru

В понедельник вечером, 1 января, в российском селе Скворцовка Курманаевского района Оренбургской области в одном из домов нашли мертвыми семь человек, в том числе трех детей.

Возможно, люди отравились угарным газом, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"По данным следствия, в жилом доме проживала пенсионерка со своим 25-летним нигде не работающим сыном. Хозяйка дома в момент происшествия отсутствовала. 1 января 2018 года за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина и ее трое детей 5, 6 и 16 лет", — отметили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что "дом отапливался газом посредством газовой гарелки в печи". "Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение. Возможно, также неисправность печного отопления привела к трагедии", — добавили в СК.

Начато дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) Уголовного кодекса России. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, в ноябре стало известно, что в Северо-Казахстанской области Казахстана в одной из деревень пьющая бабушка сожгла заживо новорожденную внучку Валентину в печи, девочке не было и месяца.