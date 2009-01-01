Западные СМИ: Трамп объяснил Лаврову, зачем уволил "невменяемого" директора ФБР

Президент США якобы говорил, что "столкнулся с большим давлением" из-за расследования по РФ.

Дональд Трамп и Сергей Лавров @mfa_russia

Президент СШАхвастался перед главой МИД Россиии российским послом в Штатах Сергеем Кисляком, что уволил "невменяемого"с поста(ФБР), чтобы облегчить давление из-за расследование

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, которые предоставили изданию отчет Белого дома со встречи, пишет Укринформ.

По данным агентства, американский лидер говорил, что уже бывший чиновник — "невменяемый". "Я только что уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим... При этом Трамп добавил, что "столкнулся с большим давлением" из-за расследования по России", — приводят журналисты слова главы государства.

Президент и дипломаты встретились в Белом доме 10 мая. В статье говорится, что содержание их разговора было зафиксировано в отчете, сделанном на основании записей в Овальном кабинете. Один из чиновников якобы зачитал изданию цитаты, другой подтвердил общую тему дискуссии.

Напомним, Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности директора ФБР 9 мая. Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер говорил, что увольнение чиновника может быть попыткой замести следы в расследовании связей президента с Россией.