Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

Трамп пообещал, что США и дальше будут поддерживать Украину.
Об этомсообщает пресс-служба президента Украины.
Он напомнил, что США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства.
"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", — отмечается в поздравлении.
Кроме того, Трамп пообещал, что США и дальше будут поддерживать Украину, а также помогут восстановить территориальную целостность.
Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым моментом для празднования и отмечания уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие впереди вызовы.
Как сообщалось, Посольство США в Украине оригинально поздравило украинцев с Днем Независимости. Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик. На видео сотрудники поют песню "Добрий ранок, Україно!".
Напомним, президент Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Днем флага.