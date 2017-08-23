"Символ несокрушимости духа". Сегодня в Украине отмечают День флага

В среду, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага, президент Петр Порошенко уже поздравил граждан страны.

На своей странице в Facebook лидер государства написал, что наш флаг — "символ несокрушимости духа украинского народа и воли к победе".

"Верю, что крупнейшие наши победы во имя Украины еще впереди. И сине-желтый флаг буде поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем!", — говорится в сообщении.

Госфлаг Украины представляет собой прямоугольное полотнище из двух равных горизонтальных полос: верхней — синего и нижней — желтого цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Желто-голубая символика появилась в Киевской Руси еще до крещения. После нашествия монголо-татар она на некоторое время исчезла, но со временем возродилась на гербах большинства украинских городов: почти все они обрамлялись желто-голубыми цветами.

Первым задокументированным использованием желтого и синего цветов был герб Львовской земли. Хоругвь "Леопольская" (Львовская), на которой был изображен желтый лев, восходящий на скалу, на лазурном поле, использовалась войсками еще в 1410 году во времена Грюнвальдской битвы против крестоносцев.

Празднование Дня флага связано с событием 23 августа 1991 года, когда группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховный Совет УССР. Официально сине-желтое знамя стало госфлагом Украины после принятия суверенитета 28 января 1992 года — такое положение было утверждено постановлением Верховной Рады.

Напомним, 24 августа, в Украине отметят 26-ю годовщине независимости страны, в частности, в Киеве запланирован военный парад, в котором примут участие военнослужащие западных стран.

Видео: facebook.com/petroporoshenko