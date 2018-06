Трамп рассорился со всеми и решил сбежать с саммита "Большой семерки"

Президент США Дональд Трамп покинет саммит "Большой семерки" в Канаде в субботу, 9 июня.

Причиной такой спешки пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала подготовку встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. По ее словам, Трамп сразу отправится в Сингапур, где 12 июня должна состояться встреча.

При этом американский лидер пропустит сессии, посвященные изменениям климата, океанам и чистой энергетике. Он также пропустит традиционную групповую фотографию с другими главами государств G7 и не будет проводить пресс-конференцию, пишет издание Politico.

Журналисты отмечают, что этому предшествовали показательная отмена встречи с премьером Великобритании и твиттерная перепалка с лидерами Франции и Канады.

Ранее Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые должны были пройти на саммите G7, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в американском правительстве.

Источник подчеркнул, что Трамп устал от менторского тона Мэй. "Не обижайся, но она как школьная учительница. Не думаю, что у нее с кем-то хорошие отношения", — сказал собеседник издания.

Другой источник отметил, что американский лидер был недоволен частыми просьбами британского премьер-министра, которые выглядели как попытка использовать отношения между странами для собственной выгоды.

Кроме того, Трамп в Twitter подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо.

Причем французский лидер накануне заявил, что соглашение по итогам саммита "большой семерки" в Квебеке может быть подписано без участия США.

"Президент США, возможно, не против изоляции — и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран. Потому что эти шесть стран совместно представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей и представляют собой настоящую международную силу", — написал Макрон.

The will to have a text signed by 7 countries must not be stronger than the content of that text. On principle, we must not rule out a 6+1 agreement. #G7Charlevoix https://t.co/QZ0TQaQyrF

В ответ Трамп обвинил Францию и Канаду в создании пошлин и барьеров для американских товаров.

"Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США — 151 миллиард долларов, а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра", — написал Трамп в Twitter.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is 1 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.