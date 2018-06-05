Трамп и Макрон разругались во время телефонных переговоров - CNN

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон разругались во время телефонных переговоров, которые были посвящены экономической политике США.

Как сообщает CNN, Трамп получил от французского лидера порцию критики относительно американских пошлин и не смог сдержаться в ответ.

Как сообщили два источника издания, беседа пошла не по плану после того, как Макрон откровенно раскритиковал политику Трампу: "Это было просто ужасно. Макрон думал, что он сможет говорить откровенно, основываясь на близких отношениях. Но Трамп не переносит такой критики".

В кратком сообщении Белого дома относительно звонка Макрона говорилось, что речь шла о торговле и иммиграции.

Трамп имел аналогичную беседу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в понедельник. Не в ее стиле конфронтационный настрой, пишет CNN, но один из собеседников новостного агентства отметил, что Мэй была жесткой в своих выражениях и беседа получилась тяжелой для Трампа. Как отметил представитель Даунинг-стрит, премьер-министр подняла вопросы решения США по пошлинам для ЕС на ввоз стали и алюминия, которыми она была неудовлетворена и крайне разочарована. Премьер-министр указала, что США, Великобритания и Евросоюз являются тесными союзниками в вопросе национальной безопасности и понимают всю важность ценностей открытой и свободной торговли по всему миру.

В сообщении Елисейского дворца по итогам разговора Трампа и Макрона указывается, что президент республики "сожалеет о решении США утвердить тарифы ввоз в Америку стали и алюминия", а шаг Белого дома считает не только ошибкой во многих аспектах, но и незаконным.

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