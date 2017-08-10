Трамп считает, что его угроза КНДР была недостаточно жесткой, а Пхеньян обещает полностью уничтожить США

В КНДР заявили, что США понесут позорное поражение и окончательную гибель, если они будут продолжать опасную военную авантюру.

Дональд Трамп. Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, заявил, что его слова об "огне и ярости", которые ждут на Северную Корею, если она не прекратит угрожать США, "были недостаточно жесткими".

"Уже давно пора, чтобы кто-то вступился за людей этой страны и людей других стран, так что возможно, что (мое предыдущее. — ред.) заявление было недостаточно жестким", — заявил Трамп, сообщает Deutsche Welle.

При этом он не сказал, рассматривает ли США возможность упреждающего удара против КНДР, однако выразил удовлетворение новыми санкциями ООН против Пхеньяна.

В свою очередь Северная Корея выступила с заявлением с угрозой полного уничтожения США, сообщает CNN.

"США понесут позорное поражение и окончательную гибель, если они будут продолжать опасную военную авантюру, санкции и давление", — говорится в заявлении официальных лиц Северной Кореи, распространенном государственным агентством KCNA.

Как сообщалось, ранее Трамп пообещал Северной Корее жесткий ответ в случае новых угроз в адрес Америки. "Пхеньяну лучше больше не угрожать Соединенным Штатам. Иначе они получат в ответ огонь и ярость, которых мир никогда прежде не видел", — подчеркнул он.

В ответ вооруженные силы КНДР заявили, что "серьезно рассматривают" оперативный план ракетного удара по территории вокруг острова Гуам в Тихом океане, где расположена военная авиабаза США. Американские и мировые политики осудили агрессивный выпад Трампа как такой, что не помогает решить конфликт вокруг Корейского полуострова.

Напомним, Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет 3 миллиардов долларов в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они нарушают ее суверенитет. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.