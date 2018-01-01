Тушить начали через час. Опубликована хронология работы МЧС при пожаре в Кемерово

Спасатели зашли в здание загоревшегося торгового центра лишь через 20 минут после первого сообщения.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" Открытые источники

К тушению масштабного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово , в результате которого погибли 64 человека, сотрудники МЧС России приступили через час после поступившего сообщения.

Причем спасатели зашли в здание загоревшегося торгового центра лишь через 20 минут после первого сообщения о возгорании, сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший хронологию работы МЧС при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня".

В сообщении отмечается, что первый звонок охранник совершил в 16 часов дня, о чем свидетельствуют данные с мобильного телефона сотрудника торгового центра. А первая группа пожарных зашла в горящее здание в 16:20.

"Согласно справке о проделанной работе, вызов поступил в 16 часов 10 минут. Однако охрана ТЦ передала СКР несколько иные данные. В качестве доказательства - мобильный телефон. Первый звонок поступил еще в 16 часов дня", — говорится в сообщении канала.

Хронология работы российских МЧСников при пожаре:

16.01 - Начинают выходить люди. Идет дым.

16.06 - Дым заполняет ТЦ. Люди продолжают выбегать.

16.15 - Прибытие первой пожарной машины. Стоит на месте 4 минуты и уезжает за здание.

16.18 - Прибытие второй машины. Стоит 5 минут, уезжает.

16.20 - Группа пожарных заходит в ТЦ.

16.28 - Прибытие еще 3 машин.

17.00 - Начало тушения.

17.29 - Впервые поднимают кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон.

Напомним, ранее специалисты пожарной лаборатории МЧС России выяснили, что в Кемерово ТРЦ "Зимняя Вишня" загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне.