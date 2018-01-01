У берегов Крыма российские пограничники задержали украинское судно

Инцидент произошел западнее мыса Тарханкут, членов экипажа доставили на полуостров.

Возле берегов Крыма российский пограничники задержали краинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" www.chekltd.ru

У берегов захваченного РФ Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "за незаконный промысел камбалы-калкана".

Инцидент произошел западнее мыса Тарханкут, сообщили в пресс-службе так называемого "Пограничного управления ФСБ России по Крыму".

По его данным, задержано судно "ЯМК-0041", порт приписки — Очаков Николаевской области.

"… в ходе проверочных мероприятий незаконные орудия лова — несколько километров сетей — изъяты, судно и экипаж из пяти граждан Украины доставлены в Крым для проведения процессуальных действий", — утверждают в "ведомстве" оккупантов.

Ранее СМИ писали, что после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма командование российского Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Позже в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 30 апреля были зафиксированы случаи остановки и досмотра ФСБ России невоенных судов, следующих в нашу страну. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

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