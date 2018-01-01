У Путина отреагировали на заявление Порошенко о создании группы противодействия "Северному потоку-2"

По словам Пескова, попытки противодействовать реализации проекта были бы нарушением принципов свободной конкуренции.

Дмитрий Песков Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" носит коммерческий, а не политический характер.

"Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки", - приводит слова его ТАСС.

По словам Пескова, попытки каким-то образом противодействовать реализации этого проекта были бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении создать в Евросоюзе группу, которая остановит строительство российского газопровода "Северный поток-2". Порошенко считает, что "Северный поток-2" не имеет экономической составляющей и является политическим проектом против Украины. "Я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить, - написал Порошенко в своем блоге на Medium. - Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток – 2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.

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