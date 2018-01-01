У России были мотив и возможность отравить Скрипаля — Мэй

Преступление могло произойти в любой стране, считает премьер Британии.

Россия имела мотив для отравления Сергея Скрипаля, полагает Тереза Мэй "Коммерсант"

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что у РФ были мотив и возможность для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля

Мужчину отравили веществом "Новичок" (нервно-паралитический газ — Ред.) или его производным, которые производились в СССР, рассказала чиновница во время визита в Бирмингем, пишет SkyNews.

"Это случилось в Великобритании (отравление экс-шпиона — Ред.), но могло случиться и в любой другой стране, и поэтому наши союзники выразили нам сильную поддержку во мнении, что в нападении виновна Россия", — отметила премьер.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявила персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность". Европейский союз решительно осудил отравление людей.