Украина лишила двигателей три "адмиральских" фрегата РФ

Строительство "адмиральской" серии кораблей приостановлено.

Адмиральские фрегаты РФ остались без двигателей topwar.ru

Из-за проблем с поставками производимых в Украине двигательных установок в РФ приостановлено строительство второй тройки фрегатов проекта 11356.

При этом будущее фрегатов проекта 11356 находится в ведении Минобороны России, рассказал "Интерфаксу" глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь" Эдуард Ефимов.

"На сегодня контракт "Янтаря" с Минобороны продолжает действовать, однако строительство "адмиральской" серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства. Либо какого-нибудь иного решения заказчика", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что два фрегата проекта 11356 продадут индийским ВМС, тогда как третий получит новые газотурбинные силовые установки российского производства и будет передан ВМФ России. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду и находятся на ПСЗ.

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект".

Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" переданы флоту, подписан акт о передаче ВМФ "Адмирала Макарова". Двигатели для второй тройки ("Адмирал Истомин", "Адмирал Бутаков", "Адмирал Корнилов") были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России.