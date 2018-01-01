"Украины больше нет". Российский пропагандист заявил о нацизме в украинском обществе: видео

Журналист считает, что при наличии российской ментальности невозможно построить страну без России.
"Украины больше нет. Есть некий голем, есть какое-то искусственное пространство, на котором пытаются строить какой-то большой социальный эксперимент по созданию страны без России, условно говоря. Возможно, можно строить где-нибудь в Африке, на месте какого-нибудь Сенегала, при всем уважении к Сенегалу, страну без России, без русского духа, без русской культуры. Но как можно строить страну без России, без российских смыслов, если у вас половина населения – это русские?", - говорит он на видео, опубликованном "Обозревателем".
Мирзаян заявил, что часть населения в Украине выступает против всех новообразований, поэтому построить новую страну возможно лишь с помощью нацизма.
"В этом случае единственный способ сохранить этот проект – это строить нацистский проект на отрицании всего русского", – добавил он.
Напомним, известный российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", рассказал о механизме работы российской пропаганде и о великодержавном комплексе. "Российская пропаганда ничего особенно радостного об украинском обществе и украинской истории не сообщает", - заявил он.
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