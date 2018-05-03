"Украины больше нет". Российский пропагандист заявил о нацизме в украинском обществе: видео

В России в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале" корреспондент журнала "Эксперт" Геворг Мирзаян заявил, что на территории современной Украины существует "искусственное образование", которое пытается построить страну без всего российского.

"Украины больше нет. Есть некий голем, есть какое-то искусственное пространство, на котором пытаются строить какой-то большой социальный эксперимент по созданию страны без России, условно говоря. Возможно, можно строить где-нибудь в Африке, на месте какого-нибудь Сенегала, при всем уважении к Сенегалу, страну без России, без русского духа, без русской культуры. Но как можно строить страну без России, без российских смыслов, если у вас половина населения – это русские?", - говорит он на видео, опубликованном "Обозревателем".

Мирзаян заявил, что часть населения в Украине выступает против всех новообразований, поэтому построить новую страну возможно лишь с помощью нацизма.

"В этом случае единственный способ сохранить этот проект – это строить нацистский проект на отрицании всего русского", – добавил он.

Напомним, известный российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", рассказал о механизме работы российской пропаганде и о великодержавном комплексе. "Российская пропаганда ничего особенно радостного об украинском обществе и украинской истории не сообщает", - заявил он.