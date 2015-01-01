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Установлена личность террориста, устроившего стрельбу в клубе Стамбула

Сегодня, 13:29

Теракт совершил 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Маршапов.

Турция, стамбул, подозреваемый террорист, взрыв, клуб
Яхья Маршапов bbc.com
В Турции установили личность неизвестного, который совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

Об этом написал директор разведки израильского агентства Майкл Горовиц на своей странице в Twitter.

Отмечается, что теракт совершил 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Маршапов, который ейчас находится на свободе.


Как известно, в ночь на 1 января в Стамбуле неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.

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