Установлена личность террориста, устроившего стрельбу в клубе Стамбула

Теракт совершил 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Маршапов.

Яхья Маршапов bbc.com

Об этом написал директор разведки израильского агентства Майкл Горовиц на своей странице в Twitter.

Отмечается, что теракт совершил 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Маршапов, который ейчас находится на свободе.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg — Michael Horowitz (@michaelh992) 3 січня 2017 р.

Как известно, в ночь на 1 января в Стамбуле неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.