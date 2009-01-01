В Афганистане смертник подорвался в мечети, десятки жертв

Точное количество людей, погибших в результате теракта, пока неизвестно.

Афганские силовики в Кабуле, иллюстрация Reuters

В столице Афганистана Кабулев мечети привел в действие взрывное устройство, погибли не менее 30 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что злоумышленник подорвался в шиитской мечети Имама Замана.

"По данным служб безопасности, в результате теракта погибли не менее 30 человек… точное количество жертв неизвестно", — говорится в статье.

Напомним, 17 октября в афганском городе Гардез, который является столицей провинции Пактия, террористы напали на центр подготовки полиции — прогремели два взрыва, был бой, погибли 20 человек, более 70 получили ранения.