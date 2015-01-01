В Британии спецслужбы предотвратили теракт, есть задержанные

Лондонский суд арестовал двух возможных злоумышленников.
Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на данные полиции, пишет РБК-Украина.
Агентство уточнило, что один из подозреваемых является 35-летним беженцем из африканской Эритреи, оба возможных злоумышленника задержаны, 24 декабря их арестовал лондонский суд.
"Первого обвинили в подготовке теракта, членстве в ИГИЛ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный. Второму инкриминируют то же самое, кроме членства в террористической организации", — говорится в статье.
Ранее полиция Германии заявила, что предотвратила новый теракт. По ее данным, два брата — выходцы из Косово, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен (находится на севере западного государства).
Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик наехал на толпу людей на рождественской ярмарке, погибли 12 человек (среди них есть украинец), десятки — пострадали. Позже ответственность за преступление взял на себя ИГИЛ. Западные СМИ писали, что подозреваемого в осуществлении теракта застрелили.