В Британии спецслужбы предотвратили теракт, есть задержанные

Лондонский суд арестовал двух возможных злоумышленников.

Британские полицейские, иллюстрация Reuters

В Великобритании двое мужчин, связанных с террористической организацией(ИГИЛ), планировали осуществить теракт накануне, преступление предотвратили спецслужбы страны.

Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на данные полиции, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что один из подозреваемых является 35-летним беженцем из африканской Эритреи, оба возможных злоумышленника задержаны, 24 декабря их арестовал лондонский суд.

"Первого обвинили в подготовке теракта, членстве в ИГИЛ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный. Второму инкриминируют то же самое, кроме членства в террористической организации", — говорится в статье.

Ранее полиция Германии заявила, что предотвратила новый теракт. По ее данным, два брата — выходцы из Косово, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен (находится на севере западного государства).

Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик наехал на толпу людей на рождественской ярмарке, погибли 12 человек (среди них есть украинец), десятки — пострадали. Позже ответственность за преступление взял на себя ИГИЛ. Западные СМИ писали, что подозреваемого в осуществлении теракта застрелили.