В британской полиции восстановили маршрут Скрипаля накануне отравления

Правоохранители опросили несколько сотен свидетелей.

Полиция восстановила маршрут Скрипаля и его дочери в день отравления Фото: Sky News

По делу об отравлении нервно-паралитическим газом "Новичок" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скотланд-Ярд уже опросил около 400 свидетелей, зафиксировано 762 вещественных доказательства, а также проанализировано порядка четырех часов записей с камер наружного видеонаблюдения.

Стражи порядка восстанавливают точную хронологию передвижений Скрипаля и его дочери, сообщает The Guardian.

Экс-разведчик в день покушения передвигался на автомобиле BMW цвета бургунди с регистрационным номером HD09 WAO. В полиции обнародовали фото автомобиля и просят всех, кто видел эту пару 4 марта в Солсбери, сообщить информацию.

Автомобиль, на котором передвигались Скрипаль и его дочь Юлия Фото: Metropolitan Police

Скотланд-Ярд восстановил маршрут пострадавших 3-4 марта.

3 марта, 14:40. Юлия Скрипаль прилетает в аэропорт Хитроу из России.

4 марта, 9:15. Автомобиль Скрипаля видели в районе Лондонского шоссе на подъезде к Солсбери.

13:30. Автомобиль Скрипаля видели на улице Девайзес, направляющийся к центру города.

13:40. Скрипаль припарковал машину на парковке торгового центра Сэнсбери.

14:20. Скрипаль с дочерью пообедали в ресторане Zizzi.

15:35. Они вышли из ресторана.

16:15. Служба спасения получила сообщение, и полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, обнаружив Сергея и Юлию в крайне тяжелом состоянии на скамейке возле ресторана.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии. Позже выяснилось, что пара была отравлена нервно-паралитическим токсином.