В британской полиции восстановили маршрут Скрипаля накануне отравления

Правоохранители опросили несколько сотен свидетелей.
Стражи порядка восстанавливают точную хронологию передвижений Скрипаля и его дочери, сообщает The Guardian.
Экс-разведчик в день покушения передвигался на автомобиле BMW цвета бургунди с регистрационным номером HD09 WAO. В полиции обнародовали фото автомобиля и просят всех, кто видел эту пару 4 марта в Солсбери, сообщить информацию.
Скотланд-Ярд восстановил маршрут пострадавших 3-4 марта.
3 марта, 14:40. Юлия Скрипаль прилетает в аэропорт Хитроу из России.
4 марта, 9:15. Автомобиль Скрипаля видели в районе Лондонского шоссе на подъезде к Солсбери.
13:30. Автомобиль Скрипаля видели на улице Девайзес, направляющийся к центру города.
13:40. Скрипаль припарковал машину на парковке торгового центра Сэнсбери.
14:20. Скрипаль с дочерью пообедали в ресторане Zizzi.
15:35. Они вышли из ресторана.
16:15. Служба спасения получила сообщение, и полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, обнаружив Сергея и Юлию в крайне тяжелом состоянии на скамейке возле ресторана.
Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.
Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии. Позже выяснилось, что пара была отравлена нервно-паралитическим токсином.