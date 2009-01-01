В Египте расстрелян автобус с паломниками: погибли 23 человека

Паломники направлялись в монастырь Святого Самуила.

Reuters

В южной провинции Минья в Египте произошло нападение не автобус, в котором находились христиане-копты. В результате погибли 23 человека, еще 25 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Паломники направлялись в монастырь Святого Самуила. По дороге с автобусом поравнялись два автомобиля, в которых находились вооруженные люди. Они открыли огонь по колесам автобуса, а после его остановки начали расстреливать пассажиров, передает Nile TV. После нападения злоумышленники скрылись.

В настоящее время армейский патруль прочесывает близлежащую местность в поисках нападавших.

Напомним, в Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье, много жертв.